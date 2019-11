Tylko w Interii. Żarko Udoviczić - zdjęcia z prywatnego archiwum piłkarza Lechii Gdańsk

Żarko Udoviczić trafił do Lechii Gdańsk latem 2019 roku. Jak dotąd wystąpił jednak tylko w ośmiu ligowych spotkaniach - wszystko z powodu zawieszenia spowodowanego dwoma czerwonymi kartkami. Kara nałożona na piłkarza w październiku po meczu z Arką Gdynia była dość surowa - dwa miesiące zawieszenia i 20 tysięcy złotych kary. - Jest zdecydowanie za surowa w stosunku do mojego przewinienia. I nie jest to tylko moje zdanie. Myślałem, że dostanę trzy mecze dyskwalifikacji, no może najwięcej pięć. Ale osiem?! - pyta w ekskluzywnym wywiadzie z Interią Udoviczić, który podzielił się z nami zdjęciami z prywatnego archiwum.