Legia - Lech. Żuraw: Jedziemy po trzy punkty. Wideo WIDEO |

- Zawsze są trzy punkty do stracenia i trzy do wygrania. W tych naszych spotkaniach z Legią jest dodatkowy dreszczyk emocji, a mam ich kilka za sobą. To nie jest tak, że nie mamy nic do stracenia, a po tych ostatnich pojedynkach jesteśmy bardziej pewni siebie. Dobrze wykorzystaliśmy też ten okres w przerwie reprezentacyjnej, efekty widać było na treningach, a kadrowicze wrócili z uśmiechami na twarzach. Bo grali i wygrywali – powiedział przed klasykiem z Legią trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw.