Trener Lecha Maciej Skorża: Adriel Ba Loua jest dla nas wyzwaniem. WIDEO

Adriel Ba Loua to najdroższy w historii transfer do Lecha Poznań. Iworyjczyk wzmocnił „Kolejorza” w sierpniu, ale jego występy tylko na początku porywały kibiców. Ostatnio zaś Ba Loua rozczarowuje. – Nie ukrywam, że Adriel jest dla nas wyzwaniem. Wszyscy jesteśmy zgodni, że to zawodnik, który ma duży potencjał, a efektywność jego pracy na boisku jest dość rozmyta w czasie meczu. Mając taki potencjał i możliwości można oczekiwać więcej od niego. Nie mówię tu konkretnie o liczbach: asystach czy bramkach, ale o samym udziale w budowaniu akcji ofensywnych – twierdzi trener Lecha Maciej Skorża. I zaznacza, że lepsze wykorzystanie zawodnika to wyzwanie dla niego oraz całego sztabu „Kolejorza”.