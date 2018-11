Wasielewski (Lech) po 2-1 z Wisłą Płock. Wideo

Marcin Wasielewski z Lecha, po pokonaniu Wisły Płock 2-1: Trener Nawałka? Jeszcze trenera nie zobaczyłem, a to znaczy, że jeszcze niczego nie wiem na 100 procent. A jeśli się pojawi? To jest to trener z wielkim doświadczeniem, z kadry Polski i na pewno przekaże nam wiele rzeczy.