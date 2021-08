Adriel Ba Loua podpisał umowę z Lechem Poznań w poniedziałek. Nowy skrzydłowy wzbudza wielkie zainteresowanie wśród kibiców Lecha, bo mówimy o rekordowym transferze w historii klubu, opiewającym na ponad milion euro. Kibice Viktorii Pilzno żałują odejścia skrzydłowego z Wybrzeża Kości Słoniowej do Lecha. Z kolei w Poznaniu sam fakt dokonania tak wysokiego transferu wzbudza nową nadzieję. W czwartek Adriel Ba Loua rozegrał jeszcze prawie cały mecz dla Viktorii Pilzno przeciw CSKA Sofia w eliminacjach Ligi Konferencji, przyczynił się do wygranej 2-0. Ma zagrać też w rewanżu w czwartek 26 sierpnia. Właśnie to stawia pod dużym znakiem zapytania - a może wręcz wyklucza - jego debiut już w meczu Lecha z Pogonią Szczecin, w sobotę 28 sierpnia.



Adriel Ba Loua w Lechu Poznań. Maciej Skorża: Może potrzebować trochę czasu

Trener Maciej Skorża, pytany na konferencji przed meczem Lech - Lechia o ewentualny debiut nowego skrzydłowego w Poznaniu, nie odpowiedział wprost. - Na pewno oczekiwania wobec niego będą ogromne, ale ja wiem, że będzie potrzebował trochę czasu. Pewnie na początku w Lechu lepsze występy będzie przeplatał słabszymi. Ale może nie, może się mylę - mówił trener Maciej Skorża. Szkoleniowiec Lecha mówił o swoich wrażeniach z momentu, gdy Adriel Ba Loua i on spotkali się pierwszy raz osobiście. - Mam pozytywne pierwsze wrażenia z kontaktu z nim. Jego otwarta osobowość pomoże w szybkiej aklimatyzacji w Poznaniu. Najważniejsze, by jak najszybciej go wkomponować w drużynę - mówił Maciej Skorża.

Trener dodał też: - Widziałem go na żywo w meczu Viktorii przeciw New Saints w Pilznie. Zagrał bardzo dobry mecz, zrobił bardzo dobre wrażenie. Bardzo się przyczynił do tego, że Viktoria odrobiła wtedy dwubramkową stratę. To osoba, która dobrze wkomponuje się w sposób gry Lecha, lewonożny skrzydłowy na prawym skrzydle, z dobrym dryblingiem. Wszystko co robi, robi dla drużyny, dla jego dobra, a nie dla siebie, dla swojej przyjemności - podkreślał Maciej Skorża na konferencji prasowej przed meczem Lech - Lechia.

Lech - Lechia: transmisja tv

Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk w niedzielę o godz. 17.30, transmisja Canal Plus Sport. Zobacz na żywo.



Bartosz Nosal