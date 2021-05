Lech wraca do tematu transferu z Ekstraklasy za kilkaset tysięcy euro

Erik Janža, lewy obrońca Górnika Zabrze, ma być transferowym celem Lecha Poznań na lato. By do transferu doszło już tego lata, Lech musiałby zapłacić, bo Słoweniec ma jeszcze ważny z Górnikiem kontrakt na kolejny sezon PKO Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze. Co musi zrobić Lech Poznań przed następnym sezonem? INTERIA.TV

Reklama

Erik Janža jako potencjalne wzmocnienie Lecha Poznań pojawiał się w spekulacjach już w lutym za sprawą Piotra Koźmińskiego z serwisu Sportowefakty.wp.pl. Teraz o powrocie do tematu jego transferu do Lecha Poznań informuje Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl.





Erik Janža w Lechu Poznań?

Reklama

Erik Janža w Górniku Zabrze ma kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku, a więc jeszcze przez nieco ponad rok. To oznacza, że 1 stycznia 2022 r. będzie mógł podpisać z dowolnym klubem umowę ważną od 1 lipca 2022 r. i wówczas odejść z Górnika za darmo, co jest argumentem zbijającym cenę dla Lecha Poznań i innych potencjalnych kontrahentów. Według Tomasza Włodarczyka, Górnik Zabrze oczekuje za transfer 400 tys. euro i choć oficjalna oferta z Lecha Poznań jeszcze nie wpłynęła, spekuluje, że Kolejorz może być skłonny wyłożyć 200-300 tys. euro.

CZYTAJ TEŻ: Lech Poznań zbankrutował sportowo. Maciej Skorża może go nie uratować



Zainteresowanie Erikiem Janžą jest związane z możliwym odejściem do Unionu Berlin Tymoteusza Puchacza. Sam piłkarz jest zdecydowany na transfer, ale nie ma jeszcze porozumienia między klubami, a sprawę może skomplikować stanowisko Macieja Skorży. Bardzo możliwe jednak, że Lech Poznań będzie chciał Erika Janžę u siebie już tego lata, nawet jeśli odejście Tymoteusza Puchacza zostanie odłożone w czasie. Lewa obrona Lecha ma być wzmocniona przed kolejnym sezonem - taki jest plan. O tym, czy tym wzmocnieniem ma być Słoweniec, zgodnie z ostatnimi ustaleniami w Lechu, ma decydować w bardzo dużym stopniu trener Maciej Skorża.



Erik Janža - reprezentant Słowenii w Górniku Zabrze

Erik Janža w tym i w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy to podstawowy lewy obrońca Górnika Zabrze. Wcześniej Słoweniec poza ojczyzną grał w chorwackim NK Osijek, przez moment (trzy mecze) w czeskiej Viktorii Pilzno i cypryjskim Pafos FC. W Słowenii reprezentował ND Mura, NK Domżale i NK Maribor. To właśnie w barwach słoweńskich klubów miał okazję grać w eliminacjach Ligi Europejskiej (w sumie 16 meczów, m.in. przeciw Lazio). W 2014 roku Erik Janža zagrał jedyny raz w reprezentacji Słowenii - w towarzyskim meczu z Kolumbią.



BN