Maciej Skorża został nowym szkoleniowcem Lecha Poznań w miejsce zwolnionego we wtorek 6 kwietnia Dariusza Żurawia. Jak wcześniej informowaliśmy, umowa jest dwuletnia. Maciej Skorża będzie trenerem Lecha po raz drugi w historii.

Po zwolnieniu Dariusza Żurawia zatrudnienie Macieja Skorzy było niemal przesądzone. Jak informowaliśmy już w marcu, Lech rozważał go najpoważniej jako kandydata po ewentualnym odejściu Dariusza Żurawia. Z żadnym innym trenerem nie prowadził rozmów, jedynie sondował kilka krajowych i zagranicznych kandydatur.



Maciej Skorża warunki z Lechem uzgodnił, ale umowę podpisał dopiero teraz, a obowiązki przejmie w poniedziałek. Umowa z nowym trenerem była poddawana analizom prawniczym. W związku z tym trener Skorża nie poprowadzi Lecha w meczu z Legią Warszawa w niedzielę.



Maciej Skorża wraca do Lecha Poznań

To drugi przypadek, by Maciej Skorża prowadził Lecha - wcześniej zrobił to w latach 2014-2015 i doprowadził go do ostatniego jak dotąd i jedynego pod kierunkiem obecnych władz tytułu mistrzowskiego. Krótko potem jednak został zwolniony, gdy Kolejorz w następnym sezonie spadł na ostatnie miejsce w tabeli. Szkoleniowiec, który miał go prowadzić długo i na lata pracował tu zaledwie rok. Wcześniej prowadził z sukcesami Wisłę Kraków (był mistrzem Polski) i Legię Warszawa, był też szkoleniowcem np. Amiki Wronki, Dyskobolii Grodzisk Wlkp,, Pogoni Szczecin, pracował także w Arabii Saudyjskiej i ostatnio w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako trener młodzieżówki tego kraju. Nie awansował z nim na igrzyska w Tokio.

- Znajdujemy się w trudnym momencie, nasza drużyna gra od dłuższego czasu zdecydowanie poniżej oczekiwań i poniżej swoich dużych możliwości, które prezentowaliśmy wiosną i wczesną jesienią. Chcemy to zmienić i jesteśmy przekonani, że Maciej Skorża jest odpowiednią osobą żeby przywrócić Lecha na zwycięską ścieżkę - komentuje właściciel i prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski. I podkreśla, że w 2015 roku podczas rozstania z trenerem Skorżą obiecali sobie, że on kiedyś tu wróci.

Lech Poznań ponownie bierze Macieja Skorżę

I wrócił. To pierwszy powrót dawnego trenera na ławkę Kolejorza od Adama Topolskiego w 2000 roku - sytuacja dosyć niespotykana przy obecnych władzach, bowiem świadcząca o powrocie do porzuconej niegdyś koncepcji.



- - Wracam mądrzejszy o tamte doświadczenia i pełen energii do pracy. Znam doskonale klub i ludzi w nim pracujących, dlatego tym łatwiej było mi przyjąć propozycję ze strony Lecha. Mam sporo do udowodnienia, podobnie jak klub i zawodnicy - mówi Maciej Skorża i dodaje, że Lechowi się nie odmawia.

Jak informowaliśmy tutaj, kontrakt będzie dwuletni.



Nowy trener w niedzielę pojawi się na trybunach podczas meczu z Legią Warszawa. W poniedziałek rozpocznie natomiast pracę od rozmowy ze sztabem szkoleniowym, tego dnia będzie także uczestniczył w cotygodniowym spotkaniu działu sportu. We wtorek natomiast wejdzie do szatni zapoznać się z zespołem, poprowadzi również pierwszy trening i weźmie udział w konferencji prasowej.

Zdjęcie Maciej Skorża, nowy trener Lecha Poznań / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL / Newspix