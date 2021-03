Lech Poznań i Maciej Skorża - czy to ma sens? Trener miał swoje obsesje. Twierdzi, że się zmienił

Lech Poznań nie przesądza o losie Dariusza Żurawia i zmianie trenera od nowego sezonu, ale bierze to pod uwagę. Wśród kandydatów jest Maciej Skorża, mistrz Polski z Lechem w 2015 roku. Co przemawia za powrotem szkoleniowca, a z jakich powodów to nie jest dobry pomysł? O tym można posłuchać w 7. odcinku podcastu "Lech na właściwym torze".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze. Co z trenerem Żurawiem? (Odcinek 7). Wideo INTERIA.TV

- Lech Poznań nie jest gotowy, by wszystko zmienić, by zmiany zaszły głęboko. Lech nawet przez zmianą trenera broni się rękami nogami. Zatrudnienie trenera Macieja Skorży, to byłaby taka totalna zmiana. Czy Lech mógłby się podporządkować Maciejowi Skorży? To raczej Lech chciałby, by trener podporządkował się klubowi - mówi Radosław Nawrot w siódmym odcinku podcastu "Lech na właściwym torze". - Maciej Skorża przez część kibiców i mediów jest Lechowi wpychany w brzuch, a klub tego nie lubi. Trochę w ten sposób została ugotowana kiedyś kandydatura Czesława Michniewicza, która miała wielu zwolenników, nawet doszło do jego spotkania z Piotrem Rutkowskim, ale koniec końców wiceprezes uznał, że decyzje podejmuje sam, a nie po tego typu podpowiedziach - dodaje.

Reklama

Porozmawialiśmy o silnych i słabych stronach Macieja Skorży, biorąc pod uwagę nie tylko jego kadencję w Lechu Poznań, ale też w innych klubach. Oceniliśmy szanse i zagrożenia związane z jego ewentualnym powrotem.

Lech na właściwym torze - odcinek 7.

Maciej Skorża jest kandydatem na trenera Lecha Poznań, ale klub szuka też szkoleniowca w Belgii i Holandii. Czy do tej zmiany ostatecznie dojdzie i co może przeważyć w temacie zatrudnienia Macieja Skorży? Czemu trener celowo spóźniał się na konferencje prasowe? Czego objawem było ukrywanie do ostatniej chwili, nawet przed współpracownikami, pierwszego składu przed jednym z meczów? Zapraszamy do odsłuchania naszej dyskusji.

Posłuchaj o Lechu na Soundcloudzie!



Znajdziesz nas także na Spotify!

Jesteśmy też na Apple Podcasts! Kliknij!

Odwiedź nas też na Google Podcasty!

Nie przegap nas także na Breakerze!

Bartosz Nosal