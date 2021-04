Lech Poznań i Maciej Skorża porozumieli się co do warunków kontraktu i objęcia zespołu przez trenera, który dał mu w 2015 roku mistrzostwo Polski. Umowę przeglądają prawnicy. Po ich analizie zostanie podpisana, a Maciej Skorża rozpocznie pracę w poniedziałek.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Dziennikarze Interii, Michał Białoński i Radosław Nawrot o zwolnieniu Dariusza Żurawia. Wideo INTERIA.TV

Maciej Skorża prowadzi z Lechem Poznań rozmowy od dość dawna, a na stadion przy Bułgarskiej przyjechał najpierw we wtorek. Wtedy ustalał warunki sportowe swojej pracy w Kolejorzu z prezesem Piotrem Rutkowskim i dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą, następnie w środę z prezesem Karolem Klimczakiem, aby omówić kwestie finansowe.



Teraz Maciej Skorża opuścił już Poznań i pojechał do Warszawy zamykać tam swoje sprawy. Wróci na podpisanie kontraktu, do czego dojdzie albo tym tygodniu, ale bardziej prawdopodobne jest, że w poniedziałek. Umowę z nowym trenerem analizują jeszcze prawnicy.

Reklama

Jak informowaliśmy, Lech Poznań i trener Skorża zdecydowali, że nie poprowadzi on zespołu w meczu z Legią Warszawa. Po pierwsze, formalnie nie podpisał jeszcze umowy i nie wiadomo, czy złoży podpis do niedzielnego spotkania, a po drugie - nie odbył i nie odbędzie do weekendu żadnego treningu z zespołem. Nowy trener zacznie pracę od poniedziałku.



Lech Poznań nie rozpatrywał innych ofert i nie rozmawiał z innymi trenerami. Od dawna zorientowany był na Macieja Skorżę, o czym informowaliśmy już w marcu. Pozostałych szkoleniowców jedynie sondował. Dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa jednak optował od początku za byłym szkoleniowcem Kolejorza.

To pierwszy powrót trenera na ławkę Lecha od czasów Adama Topolskiego w 2000 roku i pierwszy powrót w czasach obecnych władz. Nigdy nie decydowali się na podobne rozwiązania, chociaż kiedyś prezes Piotr Rutkowski rozmawiał o możliwej pracy z Czesławem Michniewiczem, obecnym szkoleniowcem Legii. Nigdy też od czasów Franciszka Smudy i 2009 roku żaden trener Kolejorza nie dotrwał do końca kontraktu. Sam Maciej Skorża został zwolniony w 2015 roku, gdy Lech spadł na... ostatnie miejsce w tabeli.