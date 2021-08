Lech Poznań ogłosił, że Pedro Rebocho w poniedziałek przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Kolejorzem. Lech i francuski klub En Avant Guingamp - jak podaje poznański klub - "osiągnęły porozumienie w sprawie transferu definitywnego Pedro Rebocho".

Pedro Rebocho w Lechu Poznań. Wychowanek Benfiki

Rebocho, a konkretnie Pedro Miguel Braga Rebocho, ma 26 lat. Jego pierwszym klubem była Benfica. W Lizbonie grał w drużynach juniorów oraz - między 2013 i 2016 rokiem - w rezerwach. Benfica B gra na drugim szczeblu rozgrywek w Portugalii, Rebocho uzbierał na nim 60 meczów i strzelił trzy gole.

Dużo większe wrażenie robi jednak dorobek Pedro Rebocho w młodzieżowej Lidze Mistrzów w sezonie 2013/2014. Benfica dotarła aż do finału Youth Champions League, a Pedro Rebocho był podstawowym zawodnikiem drużyny, która pokonała Anderlecht, Paris Saint-Germain, Olympiakos, Austrię Wiedeń, Manchester City i Real Madryt. Lepsza była dopiero w finale FC Barcelona, która wygrała 3-0 po dwóch golach Munira.



Gdy stało się jasne, że Benfica nie znajdzie dla młodego obrońcy miejsca w pierwszym zespole, opuścił on Lizbonę. Pedro Rebocho sezon 2016/2017 spędził w Moreirense FC, grą w 29 meczach przyczynił się do utrzymania się zespołu w portugalskiej elicie. Latem 2017 zagrał jeden mecz (Portugalia - Macedonia Północna w Gdyni) na Euro do lat 21 w Polsce. Był w tej samej drużynie co Diogo Jota, Renato Sanches czy João Cancelo.

Lech Poznań. Pedro Rebocho w Guingamp i Besiktasie

Pedro Rebocho dobrą grą w portugalskim przeciętniaku wywalczył sobie transfer do Francji. Zamianę Moreirense na En Avant Guingamp należy traktować w kategoriach sportowego awansu, zwłaszcza, że Portugalczykowi przyszło zagrać przeciw PSG, które miało w składzie Neymara, Angela di Marię czy Kyliana Mbappe.



Pedro Rebocho w Guingamp rozegrał dwa pełne sezony w Ligue 1 (w sumie 57 meczów). Drugi z nich (2018/2019), zakończony spadkiem klubu do Ligue 2, był udany indywidualnie dla Pedro Rebocho. W najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji zaliczył osiem asyst, a cztery kolejne dołożył w krajowym pucharze. Ta statystyka przyczyniła się do tego, że po spadku Pedro Rebocho szybko odszedł na wypożyczenie do Besiktasu. Co ciekawe, w klubie ze Stambułu, procentowo najwięcej grał w Lidze Europejskiej - zaliczył komplet sześciu meczów grupowych ze Slovanem Bratysława, Sportingiem Braga i Wolverhampton Wanderers. W lidze tureckiej zaliczył sześć meczów, do tego dołożył dwa w Pucharze Turcji.



Rebocho kolegą Amarala w Paços de Ferreira

Pedro Rebocho poprzedni sezon (2020/2021) spędził w Guingamp w Ligue 2 (16 meczów jesienią) oraz na wypożyczeniu w portugalskim FC Paços de Ferreira (20 meczów wiosną), gdzie był kolegą klubowym João Amarala.



"Latem wrócił do Guingamp, z którego teraz na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do Lecha. Oba kluby już osiągnęły porozumienie, więc Rebocho w niedzielę w południe przylatuje do Poznania. Z trybun obejrzy po południu starcie lidera PKO BP Ekstraklasy z Lechią Gdańsk. W poniedziałek przejdzie testy medyczne i po nich, jeśli wszystko będzie w porządku, podpisze umowę z Lechem" - czytamy w komunikacie poznańskiego klubu.



Co ciekawe, jeszcze pięć godzin przed komunikatem, na konferencji prasowej przed meczem Lech - Lechia, trener Maciej Skorża został zapytany o Pedro Rebocho, ale chciał mówić na temat Portugalczyka dopóki transfer nie zostanie dopięty.

