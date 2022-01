ESPN powołuje się na anonimowe źródła. Głównymi powodami mają być sprawy rodzinne i zdrowotne, a w dalszej kolejności przebudowa składu, jaka czeka ekipę z Florydy.

Sam zawodnik zaraz po porażce z Los Angeles Rams 27:30 nie chciał zdradzić swoich planów na przyszłość. Według ESPN końca kariery oficjalnie nie ogłosi przed zaplanowanym na 13 lutego Super Bowl.

Brady do NFL trafił w 2000 roku wybrany w drafcie dopiero ze 199. numerem przez New England Patriots. Do podstawowego składu wskoczył już w swoim drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający. Brady doprowadził drużynę do mistrzostwa, zostając przy okazji najbardziej wartościowym zawodnikiem finału.

NFL. Tom Brady - wygrywał z Patriots i Buccaneers

Łącznie z Patriots wygrał Super Bowl sześciokrotnie, a MVP zostawał cztery razy. W 2020 roku przeszedł do Buccaneers i z "Korsarzami" wywalczył swoje siódme mistrzostwo oraz piąty tytuł MVP. Taką liczbą trofeów nie może się pochwalić żaden inny zawodnik.