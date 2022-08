Jubileuszowa edycja Enea IRONMAN Gdynia!

Już od 10 lat, na początku sierpnia, Gdynia jest stolicą polskiego triathlonu. Nie inaczej będzie również w najbliższy weekend. Jubileusz będzie obfitował w emocje sportowe na najwyższym światowym poziomie. Kibice i turyści na nudę narzekać nie będą. Na wszystkich czeka cała masa atrakcji, których esencją będą zawody triathlonowe z serii IRONMAN.

- Wierzyłem od początku, że to będą wyjątkowe zawody - powiedział dyrektor Enea IRONMAN Gdynia. - Z biegiem czasu utwierdzałem się w przeświadczeniu, że Gdynia jest idealnym miejscem na organizację imprezy triathlonowej. Potwierdzają to też zawodnicy ze światowej czołówki, którzy przyjeżdżają tu co roku. W 2019 roku był Jan Frodeno, ikona triathlonu. Była też Daniela Ryf, Szwajcarka, która jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii. W Gdyni startowała też Mirinda Carfrae, która trzy razy wygrywała legendarne zawody na Hawajach. Była cała plejada niemieckich triathlonistów z Patrickiem Lange na czele. Gdynia jest postrzegana przez triathlonistów, jako event należący do najlepszych na świecie - podsumował dyrektor zawodów.

Reklama

Jubileuszowa edycja zawodów triathlonowych w Gdyni, to zarazem ósma organizowana pod szyldem IRONMAN. Wzorem roku poprzedniego oprócz bardzo dobrze znanych zawodów Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, będzie również pełen dystans IRONMAN.

- Trudno w to uwierzyć, że to już 10 lat, ten czas tak szybko minął - przyznał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. - Zaczęliśmy bardzo odważnie. To była odważna decyzja, by zamknąć centrum miasta na kilka godzin w okresie turystycznym. Z roku na rok ta impreza jest coraz bardziej atrakcyjna. Mam masę wspomnień związanych z zawodami triathlonowymi organizowanymi w Gdyni. Do końca życia nie zapomnę momentu z ogłoszenia decyzji o wejściu serii IRONMAN, co miało miejsce w Gdynia Arenie. Niektórzy mieli łzy w oczach. A od ubiegłego roku mamy również w Gdyni pełny dystans IRONMAN - zaznaczył Marek Łucyk.

Zdjęcie Enea IRONMAN Gdynia / Enea IRONMAN Gdynia / materiały prasowe

Przed nami 10. edycja Enea IRONMAN Gdynia

W tegorocznej edycji Enea IRONMAN Gdynia wystartuje ponad 2500 uczestników. W najbliższych dniach Gdynia ponownie stanie się więc stolicą polskiego triathlonu. Organizatorzy Enea IRONMAN Gdynia nie zapomnieli również o wielu atrakcjach dla kibiców. Już od piątku na Plaży Miejskiej funkcjonować będzie Rodzinna Strefa Enei przygotowana przez wieloletniego sponsora tytularnego gdyńskich zawodów.

- Triathlon nieodłącznie wiąże się z energią, dlatego Enea od lat wspiera zawody triathlonowe na terenie całej Polski - powiedział Mateusz Pilarczyk z biura prasowego Enei. - Co roku z wielką chęcią wracamy do Gdyni na weekend pełen pozytywnych emocji, wspaniałej, sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Zależy nam na promocji nie tylko sportu, ale również aktywnego wypoczynku - stąd nieodłączną częścią naszej obecności podczas Enea IRONMAN Gdynia jest Rodzinna Strefa Enei, która zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym jubileuszowym roku chcemy zaprosić wszystkich na triathlon atrakcji, czyli wspólną zabawę z elementami nauki, rozrywki i sportu. Na wszystkich chętnych będą czekały też specjalne lekcje "wf-u z Eneą" a na nich zajęcia zumby, gimnastyki i power dance - powiedział Mateusz Pilarczyk z biura prasowego Enei.

W Strefie Rodzinnej Enei w bloku poświęconym nauce będzie można wyprodukować prąd przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych, a także popularnych klocków. W module naukowym przewidziane są również efektowne eksperymenty chemiczne oraz warsztaty "slime" dla dzieci. Na plaży nie może też zabraknąć toru do skimboardu. Natomiast moduł gier i zabaw to klasyka nadmorskiego wypoczynku, czyli automaty do gier, flippery i wiele innych!

Zdjęcie Enea IRONMAN Gdynia / Enea IRONMAN Gdynia / materiały prasowe

W ramach cyklu "Pingpong na trawie", który tym razem odbędzie się na piasku, będzie można skorzystać z nauki gry w tenisa stołowego pod okiem trenerów, a także amatorskich mini turniejów tenisa stołowego. Strefę Rodzinną Enei, a także piknik odwiedzi Natalia Partyka - utytułowana zawodniczka tenisa stołowego, wielokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich i medalistka igrzysk paraolimpijskich, która jest ambasadorką marki Enea. Pingpong na trawie realizowany jest przez Polski Związek Tenisa Stołowego (PZTS). Enea jest sponsorem generalnym PZTS.

Dodatkowo w strefie EXPO w Gdyńskiej Marinie będzie można skorzystać ze specjalnej atrakcji - Fotobudki 360 stopni. Fotobudka nagrywa krótkie klipy przypominające znany filmowy efekt specjalny ze spowolnieniem czasu. Klipy można wysłać na swój adres e-mail bądź pobrać bezpośrednio na smartfon. Można będzie również wykonać analizę składu ciała, a także wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy.

Enea zaprasza do Strefy Rodzinnej wszystkich zawodników, kibiców, a także mieszkańców Gdyni i wczasowiczów.

​Tradycyjnie w zawodach Enea IRONMAN 70.3 Gdynia zobaczymy rywalizację zawodników i zawodniczek PRO. Jedną z uczestniczek rywalizacji będzie Ewa Komander, która kilkukrotnie stawała już na podium w Gdyni, ale tym razem wraca do poważnego ścigania po kontuzji.

- Ostatnie 10 miesięcy było dla mnie bardzo ciężkie, przeszłam dwie operacje stopy - przyznała Ewa Komander, uczestniczka zawodów Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. - Powrót do zdrowia trwał więc długo. Ostatnie poważny start miałam w marcu ubiegłego roku. Tym bardziej więc pojawienie się w niedzielę na linii startu, tutaj w mojej ulubionej Gdyni, jest dla nie bardzo ważne. Dam z siebie wszystko i będę chciała zając jak najlepsze miejsce - obiecała czołowa, polska triathlonistka.

Stałym uczestnikiem zawodów w Gdyni jest również aktor Tomasz Karolak, który tym razem wziął udział w specjalnej akcji charytatywnej. Popularny aktor miał za zadanie schudnąć i wystartować w zawodach.

- Udało się, trochę tych kilogramów zjechało - przyznał Tomasz Karolak. - Firma "Nowalijka", która jest sponsorem IRONMAN Poland zaproponowała mi taką wymianę barterową. Dzięki wsparciu dietetyczki, odżywiając się produktami "Nowalijki" miałem za zadanie schudnąć, a w zamian za to "Nowalijka" przekaże gdyńskiemu hospicjum dla dzieci "Bursztynowa Przystań" określoną kwotę pieniędzy. W przypadku osób rozpoznawalnych, takie akcje charytatywne, to świetny pomysł, który już od lat towarzyszy zawodom triathlonowym w Gdyni. W dzisiejszych czasach pomaganie jest najważniejsze - powiedział aktor.

Początkowo Tomasz Karolak miał wystartować na dystansie "połówki", ale z powodu kontuzji nogi, zmuszony był zmienić plany i już w sobotę rozpocznie zmagania w Sprint Triathlon Gdynia. Zaraz po przekroczeniu mety zostanie oficjalnie zważony, a liczba utraconych kilogramów zostanie przeliczona na pieniądze, które trafią do podopiecznych hospicjum.

Zdjęcie Enea IRONMAN Gdynia / Enea IRONMAN Gdynia / materiały prasowe

Wielkie święto triathlonu zaczyna się już w piątek od rywalizacji dzieci i młodzieży w Kids Aquathlon Gdynia. Wieczorem organizatorzy zaplanowali również zupełną nowość, nocny bieg na 5 km czyli Abbott Night Run. W sobotę do rywalizacji przystąpią triathloniści startujący na dystansie sprintu. Niedziela to już zawody z serii IRONMAN. Początek rywalizacji zawodniczek i zawodników PRO na dystansie IRONMAN 70.3 zaplanowano w niedzielę o godz. 9:30 na Plaży Miejskiej w Gdyni. Finisz zwycięzcy spodziewany jest około godz. 13:00.

Szczegółowy program zawodów dostępny jest TUTAJ.

Więcej o Enea IRONMAN Gdynia można znaleźć na stronie: www.ironmangdynia.pl.

Zawody Enea IRONMAN Gdynia wspiera Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto Gdynia.

###

​The IRONMAN Group, właściciel marek IRONMAN, IRONMAN 70.3 oraz 5150 Triathlon Series, to największy operator masowych imprez sportowych na świecie, obsługujący rocznie ponad 1 mln uczestników imprez ze swojego globalnego portfolio. W 2022 roku w Polsce odbędzie się 6 wyścigów pod szyldem IRONMAN:

​Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw - 12 czerwca 2022;

Citi Handlowy 5150 Warsaw - 12 czerwca 2022;

Enea IRONMAN Gdynia - 7 sierpnia 2022;

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia - 7 sierpnia 2022;

Enea IRONMAN 70.3 Poznań - 4 września 2022;

Enea 5150 Poznań - 4 września 2022.

Więcej informacji można znaleźć na: www.ironmangdynia.pl, www.ironmanwarsaw.com oraz www.ironmanpoznan.pl.

###

​Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Firma realizuje Strategię Rozwoju, która zakłada "Zieloną zmianę Enei", czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu - osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE.

Enea od lat wspiera sport - zarówno zawodowy, jak i młodzieżowy. Jest sponsorem tytularnym m.in. drużyn siatkarskich i koszykarskich w północno-zachodniej Polsce. Edukację sportową dzieci promuje w ramach projektu Enea Akademia Sportu. Jest też sponsorem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, Polskiego Związku Zapaśniczego i Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Ambasadorską marki jest Natalia Partyka, utytułowana zawodniczka tenisa stołowego i wielokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich i medalistka igrzysk paraolimpijskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Legia. Kosta Runjaić: Jesteśmy na musiku. Wideo INTERIA.TV

​