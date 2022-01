Ostatnią partię Jan-Krzysztof Duda rozegrał czarnymi bierkami. Przeciwnikiem Polaka był Nils Grandelius, który nie ma za sobą szczególnie udanego turnieju. To samo można powiedzieć o Dudzie. Ten zaliczył świetny start, lecz później stracił dystans do czołówki. Obaj walczyli o to, by udanie zakończyć tegoroczną rywalizację.

Panowie jednak podzielili się punktami. Grandelius od początku starał się przejąć inicjatywę, ale nawet w najlepszych dla niego momentach silnik szachowy nie pokazywał wyraźnej przewagi. Z czasem 23-latek wyzerował pozycję, a rywalizacja zakończyła się remisem, po tym, jak doszło do wiecznego szacha.

Reklama

Bez emocji w walce o podium

Przypomnijmy, że już w sobotę zwycięstwo zapewnił sobie Magnus Carlsen. Norweg miał w niedzielę wolne, gdyż jego rywalem był Daniił Dubow, który z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa musiał zrezygnować z turnieju.

W teorii nie oznaczało to, że podczas dnia zabraknie emocji. Walka toczyła się o podium. Bardzo ważną partię rozegrali Richard Rapport i Anish Giri. Holender potrzebował wygranej, by móc wyprzedzić Węgra. Problem w tym, że wręcz błyskawicznie doszło do sytuacji, w której Giri uciekał atakowanym hetmanem. Finalnie padł szybki remis, dający Węgrowi trzecie miejsce.

Nie przemęczył się też Shakhriyar Mamedyarov. Azer bronił drugiej pozycji i jak się okazało nie musiał się on szczególnie wysilić, by zostać wicemistrzem Tata Steel Chess. Jego partia z Fabiano Caruaną zakończyła się w 13. posunięciu.

Dudę na pewno interesował końcowy rezultat Caruany i Siergieja Karjakina. Obaj bowiem zmierzą się z Polakiem w czerwcowym Turnieju Kandydatów. Obaj zajęli od krakowianina wyższą lokatę. Rosjanin skończył rywalizację na piątym, a Amerykanin na ósmym miejscu.

Wyniki:

Nils Grandelius - Jan-Krzysztof Duda 0,5:0,5

Magnus Carlsen - Daniił Dubow 1:0 (walkower)

Richard Rapport - Anish Giri 0,5:0,5

Shakhriyar Mamedyarov - Fabiano Caruana 0:5,0:5

Rameshbabu Praggnanandhaa - Andriej Jesipienko 1:0

Siergiej Karjakin - Santosh Gujrathi Vidit 1:0

Jordan Van Foreest - Sam Shankland 1:0

Klasyfikacja końcowa:

1. Magnus Carlsen - 9,5 punktu

2. Shakhriyar Mamedyarov - 8 punktów

3. Richard Rapport - 8 punktów

4. Anish Giri - 7,5 punktu

5. Siergiej Karjakin - 7 punktów

6. Jorden Van Foreest - 7 punktów

7. Andriej Jesipienko - 6,5 punktu

8. Fabiano Caruana - 6,5 punktu

9. Jan-Krzysztof Duda - 6 punktów

10. Santosh Gujrathi Vidit - 6 punktów

11. Sam Shankland - 5,5 punktu

12. Rameshbabu Praggnanandhaa - 5,5 punktu

13. Nils Grandelius - 4,5 punktu

14. Daniił Dubow - 3,5 punktu

Patryk Głowacki