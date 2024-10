Nie zmienia to jednak faktu, że swoimi punktami zdobytymi w WTA Race zakwalifikowała się do turnieju Finals. Trudno z tym dyskutować. Znajdzie się w drugim koszyku z Coco Gauff, co oznacza, że w grupie na pewno nie trafi na zwyciężczynię zeszłorocznego US Open. Nie uniknie natomiast kogoś z dwójek Iga Świątek - Aryna Sabalenka oraz Zheng - Barbora Krejcikova. Z Czeszką przegrała wspomniany mecz o tytuł na londyńskiej trawie All England Club, więc ma się na kim rewanżować.