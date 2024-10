Przez długi czas nie wiedzieliśmy jednak, czy w jej składzie znajdzie się nasza najlepsza tenisistka - wspomniana już Iga Świątek. Jej występ stał pod znakiem zapytania. Wstępna kadra naszej drużyny narodowej na BJKC pojawiła się już we wrześniu. Na liście zabrakło wówczas Igi Świątek . Pojawiły się za na niej za to: Magdalena Fręch, Magda Linette, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Polski Związek Tenisowy dość jasno dał wówczas do zrozumienia, że to właśnie pierwsza z wymienionych zawodniczek ma stanowić o sile kadry udającej się do Hiszpanii.

Tenis. Iga Świątek zagra w Billie Jean King Cup. Paula Badosa reaguje

Podoba mi się bycie liderką zespołu. Postaram się dać z siebie wszystko, żeby drużyna mogła dojść jak najdalej. To będzie bardzo miłe doświadczenie. Nigdy nie grałam w turnieju Billie Jean King Cup przed własną publicznością. W zeszłym roku nie mogłam wziąć udziału. I to jest coś, co we mnie zostało. Cierń, który sobie wbiłam. A poza tym mam szansę zmierzyć się z jedną z najlepszych tenisistek na świecie - Igą Świątek i naprawdę nie mogę się doczekać, aby zagrać w tym meczu

- Była dla mnie zaskoczeniem, ponieważ początkowo Iga Świątek nie była zarejestrowana do gry. Ale nie jest to też niespodzianka. To zawodniczka, która zawsze lubiła reprezentować swój kraj. Z Igą w składzie Polska ma spore szanse, by dobrze sobie poradzić. I to naturalny cel zawodowy. Udział w turnieju i próba wygrania Billie Jean King Cup stanowi wyzwanie. Więc rozumiem to, ponieważ mam dokładnie tak samo - stwierdziła hiszpańska zawodniczka.