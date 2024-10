Nocna niespodzianka, Magdalena Fręch znów świętuje. Niesamowite, kolejny rekord Polki

Magdalena Fręch ma za sobą znakomite występy w sezonie 2024. Błyszczała już na początku roku, gdy dotarła do czwartej rundy Australian Open. Pod koniec lipca awansowała do swojego pierwszego finału w głównym cyklu kobiecych rozgrywek. W decydującym starciu o tytuł WTA 250 doszło do historycznego pojedynku dwóch reprezentantek Polski. Wówczas lepsza okazała się Magda Linette. Niecałe dwa miesiące później swojego trofeum doczekała się jednak również łodzianka.

