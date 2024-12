Szalony widok. Krzyczał do Igi Świątek na oczach ukochanej. A teraz tłumaczy

W tenisie trwa obecnie martwy okres, przynajmniej w teorii. Bo w praktyce część zawodników wykorzystuje grudniowy, przedświąteczny czas, by popracować nad swoją formą, biorąc udział w imprezach pokazowych. Jedna z nich - World Tennis League - jest obecnie rozgrywana na kortach w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi.

Cała stawka została podzielona na czteroosobowe zespoły. Iga Świątek trafiła do ekipy "Orłów", którą wraz z nią współtworzyli: Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas oraz Aleksander Szewczenko. Niestety, polska tenisistka wraz z resztą zespołu nie zdołała awansować do niedzielnego finału . Choć w sobotę zrobiła co mogła, wygrywając singlowe starcie z Jeleną Rybakiną i świetnie radząc sobie w deblu podczas starcia z "Sokołami", straty "Orłów" z początku turnieju nie pozwoliły im powalczyć o dwie czołowe lokaty.