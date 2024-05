Sensacyjny powrót. Najgorętsza para w świecie tenisa znów razem

Nie tak dawno Paula Badosa opublikowała w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, które zszokowało fanów. Hiszpańska tenisistka poinformowała, że jej związek ze Stefanosem Tsitsipasem dobiegł końca. Ich relacja budziła duże zainteresowanie kibiców tenisa, wszak w tym czasie byli najgłośniejszą parą w tenisowym środowisku. W kolejnych dniach pojawiały się przesłanki, które wskazywały, że do rozstania nie doszło w najlepszych stosunkach. Teraz nastąpił sensacyjny zwrot, bo Hiszpanka i Grek wrócili do siebie, co potwierdził sam Tsistsipas.