Świątek trafiła w linię, a wściekły kapitan Czeszek ruszył na sędziego. Sceny w Maladze

Podczas Billie Jean King Cup Finals zastosowano system Hawkeye LIVE, który automatycznie wywołuje błędy zawodniczek. Jest on już coraz powszechniej stosowany na światowych arenach. Obserwowaliśmy go w akcji m.in. podczas WTA Finals w Rijadzie, a od przyszłego roku ujrzymy go także chociażby na Wimbledonie. W związku z tym nie ma sędziów liniowych, a arbitrem na korcie jest tylko i wyłącznie ten główny, kontrolujący wynik spotkania. W trakcie spotkania Igi Świątek z Lindą Noskovą doszło jednak do awarii systemu. I to już na samym początku meczu.

