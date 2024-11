1:6 Magdaleny Fręch, a później cudowny powrót. Wszystko w rękach Igi Świątek

I to ostatecznie Magdalena Fręch stanęła do boju z Marie Bouzkovą, z którą w tym roku grała już dwa razy. W Auckland lepsza była Czeszka, w Caincinnati Polka, oba boje trwały po 134 minuty. Dziś też można się było spodziewać podobnego scenariusza - meczu długiego, w którym obie zawodniczki nie imponują siłowymi zagraniami. Zmieniło się jedno: wtedy wyżej notowaną zawodniczką byłą Bouzkova, teraz aż o 20 pozycji wyżej jest łodzianka.

Magdalena Fręch bezradna w pierwszym secie meczu z Marie Bouzkovą. 26 minut i już sukces zawodniczki z Czech

Mecz Fręch miał niezwykle istotne znaczenie, bo choć w ekipie Czech nie ma w Maladze Barbory Krejcikovej (nie miała tego startu w planach) i Karoliny Muchovej (wycofała się tydzień temu z powodu kontuzji), to jednak zespół ten ma jeden inny wielki atut. To Kaerina Siniakova - najlepsza deblistka na świecie, z dwoma wielkoszlemowymi tytułami w tym roku. I gdyby po meczach singlowych był remis 1:1, to pewnie ona ruszyłaby do boju, z Buzkovą.