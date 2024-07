Świątek grała mecz, a tu złe wieści z innego kortu. "Zmora" czeka na Polkę, nadzieja gaśnie

Walka o mecz ze "zmorą" Świątek. Garcia dobrze zaczęła

Od 0:1 do 2:1. Bernarda Pera wygrała i zmierzy się z Ostapenko

Ostatnia odsłona zakończyła się z wycięstwem Bernardy Pery, czyli "na papierze" zawodniczki słabszej niż Caroline Garcia . W tym przypadku okazała się, co prawda, lepsza od Francuzki , ale nie ulega wątpliwości, że w starciu z Jeleną Ostapenko Pera będzie miała mniejsze szanse na zwycięstwo niż Garcia . To oznacza złe wieści dla Igi Świątek, która z rundy na rundę jest coraz bliżej spotkania ze swoją "zmorą".

Forma i poziom sportowy to jedno, ale historia mówi nam jeszcze co innego. Caroline Garcia z Jeleną Ostapenko do tej pory mierzyła się dwukrotnie i oba te spotkania przegrała. Bernarda Pera z Łotyszką ma natomiast remisowy bilans meczów (1:1). Kto wie, może to właśnie Amerykanka uchroni Igę Świątek od meczu z Ostapenko w czwartej rundzie (oczywiście jeśli Świątek w ogóle do niej awansuje). W tym momencie najlepsza rakieta świata może jednak liczyć jedynie na cud. Nadzieja na uniknięcie groźnej rywalki gaśnie.