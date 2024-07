Iga Świątek kolejny raz w swojej karierze znalazła się w jednej ćwiartce drabinki z Jeleną Ostapenko i nie są to dobre informacje. Polka wszystkie swoje mecze z Łotyszką jak na razie przegrała, a 14. tenisistka świata z naszą gwiazdą grać uwielbia. Co więcej, Ostapenko zdaje się być w wielkiej formie w tegorocznym Wimbledonie. W drugiej rundzie Łotyszka spędziła na korcie mniej niż 50 minut. Ostapenko pokonała 6:3, 6:0 Ukrainkę Darię Snigur i awansowała do rundy trzeciej.