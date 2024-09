Sabalenka może zepchnąć z piedestału Świątek. Te dwa momenty będą kluczowe

Iga Świątek pozostaje liderką rankingu WTA już przed 121. tydzień. Do końca tego sezonu pozostał już nieco ponad miesiąc rywalizacji i Polka może zakończyć rok w fotelu liderki. Może, ale nie musi, bo po zwycięstwie w US Open za jej plecami czai się Aryna Sabalenka. Portal Tennis365 zwraca uwagę, gdzie dojdzie do kluczowych rozstrzygnięć i kiedy Białorusinka ma największe szanse, by zbliżyć się do naszej tenisistki.