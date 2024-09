Wielka rywalka Świątek wydała komunikat. Dla niej to już koniec

Tenisowy sezon 2024 zbliża się powoli do końca. Tak naprawdę wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia już za nami i na szali pozostało tylko kilka turniejów rangi WTA 1000 oraz WTA Finals, w których Iga Świątek będzie broniła tytułu. Jak się okazuje, w żadnej z tych imprez nie zagra rywalka Polki z finału US Open 2022. Ons Jabeur oficjalnie poinformowała, że kończy rywalizację w tym sezonie i szykuje się już do następnego roku.