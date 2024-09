Jeden z trenerów ujawnił ksywę Wiktorowskiego. Śmiali się, kiedy nie słyszał

Iga Świątek, jako liderka światowego rankingu, przywykła już do tego, że media codziennie prześwietlają każdy aspekt jej kariery. Nieco w cieniu 23-letniej tenisistki funkcjonuje jej trener Tomasz Wiktorowski. Ale i on jest postacią powszechnie rozpoznawalną i budzi coraz większe zainteresowanie. Co jakiś czas na światło dzienne wychodzi nieznany fakt z jego dotychczasowej przygody z tenisem. Właśnie dowiedzieliśmy się o zabawnym pseudonimie, jaki przylgnął do 43-letniego szkoleniowca jakiś czas temu.