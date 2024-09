Tenisowy tour przenosi się teraz do wschodniej Azji. W poniedziałek startuje "pięćsetka" w Seulu, ale jak przekazano, Fręch w nim nie wystąpi. Trudno było spodziewać się innej decyzji, Koreę Południową od Meksyku dzieli ponad 11,5 tysiąca kilometrów. Łodzianka musiałaby w ciągu kilkunastu godzin po wygranej wsiąść w samolot, walczyć z tzw. jet lagiem i wyjść na mecz pierwszej rundy.

Magdalena Fręch nie zagra w Seulu. Tak jak Iga Świątek

Przypadek Fręch jest więc teraz identyczny jak Igi Świątek. Obie zdecydowały się ostatecznie pominąć zmagania w Korei , by odpocząć. Polki wrócą do gry w Pekinie. "Tysięcznik" w tym chińskim mieście rozpocznie się 25 września.

"Moja kondycja fizyczna nie wróciła jeszcze do normy po US Open. Nie mogę przyjechać do Seulu. Proszę o zrozumienie, że nie mam innego wyjścia, jak tylko zmienić swoje plany" - przekazywała raszynianka.