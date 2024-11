Historyczny dla Polski jest już sam awans do półfinału, bo Biało-Czerwone dokonały tego po meczu z najbardziej utytułowaną kobiecą reprezentacją w tych rozgrywkach w XXI wieku - Czechami. W dwóch poprzednich edycjach Pucharu Billie Jean King nasi sąsiedzi z południa kończyli rywalizację w półfinałach, teraz pewnie też liczyli na możliwość gry z Włochami. To się nie stanie, zostali zatrzymani przez Polskę.

Samo sobotnie starcie było iście szalone, bo same dwa singlowe pojedynki zajęły grubo ponad pięć godzin. Najpierw Marie Bouzkova ograła Magdalenę Fręch 6:1, 4:6, 6:4 , później jednak na 1:1 wyrównała Iga Świątek, która nieznacznie pokonała Lindę Noskovą (7:6, 4:6, 7:5). Decydował więc debel, a w nim przeciw parze Świątek/ Katarzyna Kawa wyszły do gry Bouzkova i Katerina Siniakova . Ta druga jest najlepszą obecnie deblistką świata, liderką rankingu WTA i mistrzynią French Open oraz Wimbledonu.

Mąż Agnieszki Radwańskiej postarzał się o 20 lat. A Iga Świątek mówiła, że zagra, choćby miała umrzeć na korcie

W poniedziałek Polki zagrają z Włoszkami, Igę czeka starcie z Jasmine Paolini, rewanż za finał French Open. - Ma świetny sezon, nie jest łatwą rywalką. Ale jeśli będzie nawet 1:1, to wyjdę do debla. To mój ostatni turniej w tym sezonie, ostatnie mecze i choćbym nawet miała umrzeć na korcie, to zagram - stwierdziła Iga Świątek.