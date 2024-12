Nie ma spokoju dla Igi Świątek. A Polka wprost ogłasza. "To już koniec"

Tenis: United Cup. Apelacja WADA? Iga Świątek zabrała głos w tej sprawie

- Cóż, nie wydaje mi się, by był jakikolwiek powód, by składać apelację, ponieważ nie zagrałam w trzech turniejach. Byłam zawieszona przez dłuższy czas i straciłam przez to pierwsze miejsce w rankingu. Wiem też, jak działają procedury i dostarczyłam każdy możliwy dowód. Szczerze mówiąc nie ma nic więcej, co można było zrobić. Tak że nie wiem, naszym zdaniem nie ma sensu, by składać jakąkolwiek apelację. Ogólnie rzecz biorąc, cały ten proces był chwilami dość abstrakcyjny i trudny do zrozumienia z punktu widzenia kogoś, kto nie myśli o prawie - stwierdziła Iga Świątek.