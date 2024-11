Iga Świątek przemówiła po zwycięstwie. Zwróciła się do polskich kibiców

Iga Świątek podtrzymała nasze nadzieje na awans do finału Pucharu Billie Jean King, który odbywa się w Maladze. Polka doprowadziła do remisu z Włochami 1-1, pokonując Jasmine Paolini 3:6, 6:4, 6:4. To jednak nie koniec jej pracy, bo pojawi się w deblu, który rozstrzygnie tę rywalizację. W drugim półfinale, który zostanie rozegrany we wtorek, Słowacja zmierzy się z Wielką Brytanią.