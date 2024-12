Legenda martwi się o Świątek. Przykre konsekwencje

Szerokim echem w światowych mediach odbiła się informacja z ostatnich dni listopada. Wówczas okazało się, że w organizmie Świątek znaleziono niedozwoloną substancję . Reprezentantka Polski została zawieszona na miesiąc, ale ze względu na to, że udało się jej udowodnić niewinność, nie było bardziej surowej kary. Nie zmienia to faktu, że o sprawie Świątek mówił cały tenisowy świat i przez długi czas była to informacja numer jeden.

"Martwię się jednak o to, jak Iga poradzi sobie z pytaniami na ten temat, gdy już będzie w Australii i zapewne dzień w dzień będzie się z nimi mierzyła. I to może potrwać trzy miesiące. Jest wrażliwa, widać w niej dużo emocji. Większość osób, w tym ja, straciłaby nerwy. Do tego zmiana trenera. To może być trudny początek" - zastanawiał się były reprezentant Stanów Zjednoczonych.