Co na ten temat sądzi Moore? "Wzięłam 19 miesięcy wolnego, ponieważ musiałem dokonać 'zmiany w moim zespole'" - zaczęła ironicznie, nawiązując do wcześniejszego komunikatu Świątek. "Nie zapominajmy, że w mojej sprawie również było zanieczyszczenie, a dwie inne osoby również miały pozytywny wynik testu, a mimo to ITIA zastosowała apelację. Dlaczego nikt poważnie nie bada korupcji organizacji, która nami rządzi?" - zapytała.

"Poczekajcie... więc miała być zawieszona do 4 grudnia, a mimo to grała w Billie Jean King Cup... co było, poprawcie mnie, jeśli się mylę, w zeszłym tygodniu. Jak pozwolono jej grać, skoro była zawieszona? Wytłumaczy mi to ktoś, proszę? Bo już się wkurzam" - dodała.