Kłopoty Świątek się nie kończą. Polka wyprzedzona, spadek w rankingu już pewny

"28 listopada 2024 roku zakończyło się rozpoczęte 12 września br. przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa (ITIA) i objęte do tej pory klauzulą poufności, postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwości naruszenia przepisów antydopingowych przez Igę Świątek. Postępowanie wszczęte zostało na skutek oznaczenia w jednym z testów antydopingowych niewiarygodnie niskiego stężenia substancji zabronionej: trimetazydyny (TMZ)"- brzmiał komunikat medialny wydany w ubiegłym tygodniu przez sztab Igi Świątek.

Iga Świątek zawieszona za doping. W mediach zawrzało

W organizmie raszynianki wykryto niedozwoloną substancję, a choć zgodnie z jej tłumaczeniami spowodowała to zanieczyszczona melatonina , którą przyjmowała, mleko się rozlało. Wybuchła burza na niespotykaną wprost skalę, a jej echa wciąż wybrzmiewają. Polka jest stałym obiektem ataków z różnych stron, choć lwia część opinii publicznej stanęła po jej stronie.

Spadek Igi Świątek w rankingu już oficjalny. Polka wyprzedzona przez młodą gwiazdę

Świątek może pochwalić się zarobkami na poziomie 21,4 mln dolarów. Względem ubiegłego roku zarobiła o 500 tysięcy mniej, co jest ściśle związane z rezygnacją z udziału w turniejach pod koniec roku, co z kolei było konsekwencją zawieszenia. Za jej plecami znalazły się Qinwen Zheng, Aryna Sabalenka i Naomi Osaka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających sportsmenek świata znalazło się aż sześć tenisistek.