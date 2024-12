Świątek w obszernym oświadczeniu wyjaśniła, że substancja znalazła się w jej organizmie przypadkowo, przez partię zanieczyszczonej melatoniny, którą zażywała na lepszy sen. I chociaż oczyszczono ją z zarzutów, to i tak wiceliderka rankingu WTA została zawieszona na miesiąc , do 4 grudnia.

"Na pewno to jest coś, co zostanie ze mną do końca życia i wymagało dużo siły, a ten powrót do treningów, po tym jak właściwie cała ta sytuacja złamała mi serce" - przekazała Polka w nagraniu opublikowanym 28 listopada.