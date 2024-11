Iga Świątek ma za sobą udział w fazie grupowej WTA Finals. Do pucharowej nie udało się jej awansować. Był to pierwszy turniej raszynianki od początku września i odpadnięcia z wielkoszlemowego nowojorskiego US Open. Pia Skrzyszowska w niedzielę była gościem programu "Sportowy TOP Tygodnia" na antenie TVP Sport. Jak przyznała płotkarka, powrót Świątek po przerwie niesie za sobą presję i oczekiwania kibiców, które niełatwo spełnić.