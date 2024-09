Co się wydarzyło w życiu Igi? Nie chce już do tego wracać. "Mama nagle zniknęła"

Po rozwodzie Iga i jej siostra trafiły pod opiekę ojca. Z mamą kontakt się urwał

Kiedy po triumfie Igi w US Open (2022) jeden z amerykańskich dziennikarzy zapytał, gdzie jest mama mistrzyni, usłyszał tylko: "She's not in the picture". Odpowiedzi udzieliła psycholożka pierwszej rakiety świata, Daria Abramowicz.