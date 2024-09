Iga Świątek z takim napisem na plecach? To może być koniec tenisa, jaki znamy

"Ludzie ciągle mnie pytają o przyszłość gry, którą wszyscy kochamy, i o to, co bym w niej zmieniła, gdybym mogła. Oto moje przemyślenia. Niektóre z nich mogą Cię zaskoczyć" - napisała Bilie Jean King w serwisie X.

Tenis przyszłości w optyce Billie Jean King. Czy to się może udać? Wizja mocno rewolucyjna

- Po pierwsze, nie podoba mi się system punktacji, ponieważ utrudnia przyciągnięcie do tenisa nowych ludzi, zwłaszcza młodych - oznajmiła Amerykanka. Wedle jej wizji należy zrezygnować z liczenia punktów opartego na schemacie 15- 30- 40. Co w zmian? Podobnie jak w innych dyscyplinach sportu, czyli 1, 2, 3, 4 itd.

- Po drugie, koszulka każdego zawodnika, podobnie jak w sportach zespołowych, musi mieć imię i nazwisko oraz numer - proponuje triumfatorka 39 turniejów wielkoszlemowych. Dlaczego? Ma to skutkować lepszą promocją samych zawodników. Nie wszystkie twarze grające o punkty do światowych rankingów są powszechnie rozpoznawalne.

Co na to głównie zainteresowani? Nikt nie zdążył jeszcze skomentować rewolucyjnego scenariusza. Zapewne przy najbliższej okazji zostanie o to zapytana Iga Świątek.