Robert Kubica w DTM. Biało-czerwony bolid

Robert Kubica będzie startował w serii DTM w zespole BMW, poinformowano oficjalnie na konferencji prasowej w Warszawie. Bolid będzie w biało-czerwonych barwach, pod egidą PKN Orlen.

Chwilę wcześniej tę informację przekazał BMW Motosport na portalu społecznościowym.

- Orlen dotrzymuje słowa. Zaangażowaliśmy się bardzo mocno w sporty motorowe, jesteśmy w F1 i dalej budujemy swoją rozpoznawalność. Dziś kolejna ważna rzecz - Polacy mają swój zespół w DTM. Samochód BMW będzie w naszych kolorach, z naszym logo - powiedział na wstępie Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Samochody startujące w serii DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) nazywane są "bolidami F1 z dachem". Z zewnątrz wyglądają tak samo, jak te, które są do kupienia w salonach BMW czy Audi. Łączy je jednak tylko nazwa i wybrane elementy stylistyczne. W tym sezonie zostanie rozegranych dwadzieścia wyścigów serii DTM. Pierwszy weekend zaplanowano na belgijskim torze Zolder w dniach 25-26 kwietnia, ostatni w terminie 3-4 października na niemieckim Hockenheim.

- Nowa seria dla mnie. DTM może nie jest wszystkim znana. Pamiętam, jak jeździłem na wyścigi F3 i zawsze te mistrzostwa budziły u mnie sympatię. Mimo że są mniej znane niż F1, to są to wyścigi ikoniczne dla Niemców. DTM się poszerzył, mimo że ilość aut nie imponuje. Poziom kierowców jest bardzo wysoki, czeka mnie zatem trudne zadanie, by poznać nowe mistrzostwa i nowy rodzaj samochodów, bo zawsze ścigałem się w autach z dachem. To poważne wyzwanie dla mnie, ale bardzo się cieszę, bo lubię wyzwania - powiedział Kubica.

Kubica w 2006 roku został pierwszym polskim kierowcą w F1. W 2008 roku w Kanadzie odniósł jedyne jak dotychczas zwycięstwo w wyścigu o GP. Jego karierę w najszybszej wyścigowej serii świata przerwał wypadek, do którego doszło w 2011 roku podczas Rajdu Ligurii. W jego wyniku doznał obrażeń, z których część okazała się trwała. 35-letni obecnie Polak nie poddał się jednak swoim ograniczeniom i dochodził do pełni sprawności najpierw w rajdach (w 2013 roku został mistrzem klasy WRC 2 - "drugiej ligi" rajdowych MŚ), a później, w 2018 roku, jako kierowca testowy i rozwojowy Williamsa w mistrzostwach świata Formuły 1.

W ubiegłym roku był już kierowcą wyścigowym Williamsa. Jakość bolidów znacznie ustępowała jednak pojazdom rywali i jedyne, o co Kubica mógł walczyć przez większość sezonu, to uniknięcie ostatniego miejsca. Jego najlepszym wynikiem była 10. pozycja w wyścigu o Grand Prix Niemiec - zdobył wówczas jedyny punkt dla Williamsa w całym roku. Po sezonie rozstał się z tą ekipą, jednak ze światem Formuły 1 się nie żegna. Od początku roku wiadomo, że będzie kierowcą rezerwowym zespołu Alfa Romeo Racing Orlen.

- Połączenie programu w DTM z Formułą 1 nie będzie łatwe, również logistycznie - powiedział dodał, który chwalił również sporą grupę polskich kartingowców. - Cieszę się, że przez moją pasję, przyczyniłem się do rozwoju kartingu i tych zawodników. Mam nadzieję, że przyczynię się też do rozwoju marki PKN Orlen - mówił.