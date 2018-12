Robert Kubica: Cały czas żyję Formułą 1

- Nie ma czegoś takiego jak całkowita przerwa od F1. Choć zimą nie ma wyścigów, cały czas żyjesz Formułą 1 i cały czas w niej jesteś. Wszystko po to, by dobrze się przygotować do ścigania - opowiedział Robert Kubica, polski kierowca Williams Racing, który już szykuje się do ścigania w sezonie 2019.

- Cześć, mam na imię Robert Kubica. Chciałem złożyć najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne od całej ekipy Williamsa wszystkim naszym kibicom. Spędźcie miło czas z rodzinami i do zobaczenia w przyszłym roku - powiedział polski kierowca Williams Racing w materiale przygotowanym dla fanów specjalnie na święta.



Krakowianin ma wolne, ale nie będzie długo świętował, bo musi wykuwać formę przed długim sezonem 2019.

- Dobrze jest naładować baterie i odpocząć. Nie zapominam o tym, że zimą pracuje się na cały sezon i dlatego wkrótce zaczynam przygotowania fizyczne przed powrotem do ekipy - wyznał Kubica.



Jak będzie wyglądać końcówka roku 2018 i początek 2019 dla naszego rodzynka w F1?

- Po przerwie wracam do pracy w fabryce i do treningu. Fizycznego i mentalnego. Po świętach będę trenował na siłowni, ale też poszukam miejsca do treningu kolarskiego. Poza tym będziemy pracować nad bolidem w fabryce i mamy na to sporo czasu. Tak samo na pracę w symulatorze - opowiadał polski kierowca.





Kubica jest gotowy do pracy i bardzo zmotywowany.

- Jak widzicie, nie ma czegoś takiego jak całkowita przerwa od F1. Choć zimą nie ma wyścigów, cały czas żyjesz Formułą 1 i cały czas w niej jesteś. Wszystko po to, by dobrze się przygotować do ścigania - zakończył Robert Kubica.