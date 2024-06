Ogromne rozczarowanie z Polską i Holandią. Cały świat czekał na ten mecz

Dzisiejsze starcie Polski z Holandią to w teorii pojedynek Dawida z Goliatem, w którym Holandia jest zdecydowanym faworytem. Nie zawsze jednak tak było. W czasach, gdy polska i holenderska reprezentacja były absolutną czołówką światową, świat nie doczekał się takiego starcia i zapewne widowiska.

To bowiem pierwsze starcie Polski Holandii na imprezie mistrzowskiej. Biało-czerwoni mierzyli się Belgami, Francuzami, Niemcami, Anglikami, Włochami, Hiszpanami, Portugalczykami - w zasadzie z całą europejską czołówką. Z Holandią jednak nigdy, co już nadaje niedzielnemu starciu w Hamburgu specyfiki i smaku.

Dorobek Holandii przyćmiewa Polskę

Polska trafia na Holandię akurat wtedy, gdy drogi obu reprezentacji mocno się rozjechały. Holendrzy nie zastanawiają się raczej czy wyjdą z grupy, celują wyżej i planują długi turniej. Dla Polski awans grupowy byłby sporym sukcesem. Na mistrzostwach Europy taka sztuka udała im się tylko raz, w 2016 roku, podczas gdy holenderski zespół był mistrzem kontynentu (1988 rok) i poza tym jeszcze trzykrotnie w półfinale. To przepaść, niebo a ziemia wśród osiągnięć na Euro.

Polska Kazimierza Górskiego nie zagrała z Holandią na dużym turnieju / German Federal Archives / Wikimedia

Nie zawsze jednak taką przepaść mieliśmy. Brak dotychczas jakiegokolwiek starcia mistrzowskiego Polski i Holandii oznacza bowiem, że nie doszło do niego ani na Euro, ani na mundialu w czasie, gdy te dwie drużyny były absolutną czołówką światową, czyli w latach siedemdziesiątych.

Wielu kibiców żałuje, że dwie największe bezdyskusyjnie rewelacje mundialu 1974 nie wpadły jednak na siebie. I to właśnie w Niemczech. Obie zostały zatrzymane przez Niemców, przy czym Holendrzy w finale, a Polacy w czymś, co było ostatni meczem drugiej rundy i miało de facto stawkę półfinału. Wcześniej wywróciły futbol i układ sił na świecie do góry nogami. Reklama

Polacy i Holendrzy czekali aż 34 lata

Polska wkroczyła do czołówki kopem z buta w drzwi, a Holendrzy znaleźli się w niej po latach pobytu na marginesie wielkiej piłki. Dość powiedzieć, że dla obu ekip był to pierwszy występ na mistrzostwach świata od... 1938 roku! Od 34 lat.

Robert Lewandowski w meczu z Holendrami w 2022 roku / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Nie doszło do takiego starcia również na kolejnym mundialu w 1978 roku, na którym Oranje raz jeszcze doszli do finału (tym razem przegrali z Argentyną). Stałoby się tak, gdyby Holendrzy nie potknęli się w fazie grupowej, gdzie zremisowali z Peru 0:0 i przegrali ze Szkotami 2:3. Drogi obu ekip w tym turnieju przez to się rozeszły.

Wreszcie nie doszło do takiego starcie podczas samych Mistrzostw Europy. A to dlatego, że polski zespół na nie w tamtych czasach nie pojechał. Ekipa Kazimierza Górskiego uważana za czołówkę światową przepadła w kwalifikacjach Euro 1976 i to przepadła właśnie z Holendrami.

Te dwa starcia polsko-holenderskie w eliminacjach Euro 1976 pokazują zresztą, co straciliśmy. Oba były wszak niesamowite. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie polska drużyna we wrześniu 1975 roku pokonała Holendrów aż 4:1 po meczu uznawanym za jeden z najlepszych w czasach Kazimierza Górskiego. Trzecia drużyna świata zwyciężyła wicemistrzów globu po wielkim spotkaniu, ale musimy pamiętać, że miesiąc później w Amsterdamie piłkarze holenderscy wzięli srogi rewanż. Wygrali 3:0 i to oni znaleźli się w finałach Mistrzostw Europy. Finałach specyficznych, bo wtedy z udziałem jedynie czterech ekip, a nie aż 24 jak obecnie. Reklama

Eliminacje to jednak nie turniej mistrzowski. Nie doświadczyliśmy prawdopodobnie wielkich meczów Polski i Holandii wtedy, doczekaliśmy się starcia dopiero teraz, pół wieku później.

Mecz Polska - Holandia na Euro 2024 rozpocznie się w niedzielę 16 czerwca o godz. 15.

Radosław Nawrot, Hanower