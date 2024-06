Kibice jadący na Euro samochodami będą mieli problem. To nie przypadek

Niemcy postanowili, że organizowany przez nich turniej Euro 2024 będzie najczystszą i najbardziej ekologiczną imprezą piłkarską w dziejach. Imprezą wychodząca naprzeciw problemom klimatycznym oraz wzrostowi emisji gazów cieplarnianych. Jak pisaliśmy w Zielonej Interii, turniej taki jak Euro 2024 emituje tyle dwutlenku węgla co kraj podobny do Barbadosu.

Stąd decyzje, które wielu kibiców mogą zaskoczyć. Pisaliśmy już o eko nalepkach w kolorach zielonym, żółtym albo czerwonym , które umożliwiają albo nie wjazd do stref zwanych Umweltzona. Ich brak może oznaczać dotkliwy mandat. Innym obostrzeniem jest ograniczenie miejsc parkingowych.

Liczba miejsc parkingowych pod każdym stadionem Mistrzostw Europy w Niemczech została mocno ograniczona. W efekcie większość wniosków mediów o miejsce do zaparkowania została odrzucona. Dziennikarze mają poruszać się transportem publicznym, a zaakceptowane zostały wnioski głównie fotografów, którzy mają ze sobą sprzęt. Pozostali przedstawiciele mediów z zaskoczeniem zauważyli, że wszędzie mają zielone ptaszki z akceptacją poza parkingami.

Będzie problem z zaparkowaniem w Hamburgu

Także nie wszyscy kibice znajdą miejsce do zaparkowania, chyba że zarezerwowali je wcześniej. Np. pod stadionem Allianz Arena w Monachium, areny otwarcia mistrzostw, obowiązują rezerwacje parkingowe według kolejności zgłoszeń. To znaczy, że po wyczerpaniu niezbyt obfitej puli miejsc parkingowych reszta kibiców nie wjedzie. Rezerwacja kosztuje 24 euro, z czego 5 euro z każdej przeznaczone jest na utworzony przed turniejem Fundusz Klimatyczny. Ma on wspierać projekty ochrony klimatu realizowane przez amatorskie kluby piłkarskie w Niemczech.