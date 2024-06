Polscy kibice mogą się zdziwić w Niemczech. Brak małej nalepki to srogi mandat

To nieduża plakietka, ale jej brak na szybie samochodu wjeżdżającego do Niemiec może drogo kosztować kibiców udających się na Euro 2024. Polacy jeszcze do takich nalepek nie przywykli, gdyż u nas Strefy Czystego Transportu dopiero raczkują. W Niemczech są normą od lat.