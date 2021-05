Odejście Glasnera nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale zarówno wypowiedzi szkoleniowca, jak i działania podejmowane przez klub każą zakładać, że jest to już praktycznie przesądzone. Powodem odejścia Glasnera, pomimo świetnych wyników i awansu do Ligi Mistrzów, mają być nieporozumienia pomiędzy nim a dyrektorem sportowym drużyny, Joergiem Schmadtke. Przypuszcza się, że Glasner trafi teraz do Bayeru Leverkusen lub Eintrachtu Frankfurt.

Powrót van Bommela

Nowym trenem Wolfsburga ma zostać legenda Bayernu Monachium, Mark van Bommel. Nazwisko Holendra pojawiało się jako opcja rezerwowa także w kontekście stanowiska trenera mistrza Niemiec, ale tam zgodnie z oczekiwaniami trafił Julian Nagelsmann. Wcześniej van Bommel przez półtora roku pełnił rolę trenera rodzimego PSV Eindhoven. Od grudnia 2019 roku pozostawał jednak bezrobotny.

Co dalej z Białkiem?

Zmiana trenera może mieć duże znaczenie dla Bartosza Białka. Glasner to szkoleniowiec, który ściągał Polaka do klubu i ewidentnie miał na niego pomysł, stopniowo wprowadzając 19-latka do zespołu i dając mu szanse na pierwsze występy w Bundelidze. Młodemu napastnikowi sprzyjała temu także taktyka preferowana przez Austriaka. Teraz pozycja Białka w drużynie może stanąć pod znakiem zapytania. Tym bardziej, że Polak straci cały okres przygotowawczy, a wróci do gry dopiero pod koniec roku ze względu na przerwę spowodowaną zerwanym więzadłem.

RF