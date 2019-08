Ceremonia pogrzebowa Dawida „Cygana” Kosteckiego w Rzeszowie. Galeria

To była ostatnia droga Dawida Kosteckiego. Zmarły 2 sierpnia, znany bokser, były młodzieżowy mistrz świata WBC spoczął na rzeszowskim cmentarzu Pobitno, żegnany przez rodzinę, najbliższych, ale też wiele innych osób. Przypomnijmy, że decyzja o pogrzebie Kosteckiego przeciągała się, ponieważ nie było wiadomo, czy dojdzie do ponownej sekcji zwłok, o którą zabiegała rodzina poprzez swoich pełnomocników – po tym, jak pojawiły się wątpliwości, czy „Cygan” rzeczywiście popełnił samobójstwo w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Ostatecznie do niej nie doszło.