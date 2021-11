- Wszystko, co słyszę od AJ-a, mówi mi, że bardzo chce wygrać i mocno zlać Usyka. Nie słyszałem takiego tonu przed pierwszą walką. Joshua jest pełen gniewu, to dobry znak. Trener AJ-a, Robert McCracken jest jego przyjacielem i mentorem, ale zmiana scenerii jest czasami dobra. Ostatnia podróż Joshuy po USA była odświeżającym doświadczeniem - powiedział Hearn, nawiązując do ostatnich treningów Joshuy z takimi amerykańskim fachowcami jak m.in. Eddy Reynoso, Ronnie Shields i Robert Garcia.

- (...) Między porażką a sukcesem jest cienka granica. AJ trenuje w Sheffield od czternastu lat, znają go tutaj wszyscy, jego zdjęcia są wszędzie. Gdziekolwiek się uda, jest fotografowany i ma dla wszystkich czas. Decyzja o zmianie miejsca treningów nie została jeszcze podjęta, jednak moim zdaniem ta zmiana byłaby korzystna - dodał szef grupy Matchroom.

