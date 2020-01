Miał być Dominic Breazeale (20-2, 18 KO) bądź Christian Hammer (25-6, 15 KO), ale to wszystko była chyba przysłona dymna. Kto więc będzie ostatecznie kolejnym rywalem Adama Kownackiego (20-0, 15 KO)?

Polonijny wojownik powróci do akcji 7 marca na Brooklynie i po raz drugi z rzędu dostał walkę wieczoru na "otwartej" stacji telewizyjnej. Dlatego też musi mieć odpowiedniego partnera do tańca. Znany dziennikarz Keith Idec podaje nazwisko prawdopodobnego rywala naszego "Babyface'a".



Wszystko wskazuje na to, że naprzeciw Adama stanie były dwukrotny mistrz Europy wagi ciężkiej - Robert Helenius (29-3, 18 KO). Dwumetrowy Fin byłby doskonałym podkładem po walkę w przyszłości z takimi gigantami jak Wilder czy Fury.



Co ciekawe Kownacki i Helenius byli już z sobą łączeni wiosną zeszłego roku. Ostatecznie jednak Polak spotkał się w sierpniu z Chrisem Arreolą i zwyciężył na punkty. Podobno Adam i Robert zgodzili się już na proponowane im warunki. Teraz potrzebna jest już tylko zgoda telewizji FOX, która ma transmitować galę z Brooklynu.



Heleniusowi oferowano również potyczkę z byłym mistrzem świata Josephem Parkerem, ten jednak wybrał propozycję starcia z Polakiem.