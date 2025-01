Przerażenie w walce o mistrzostwo świata. Nokaut! "Kamienie zamiast pięści"

Zabójczy nokaut. Mistrz świata Jai Opetaia ma kamienie zamiast pięści

Walczący metodycznie Opetaia coraz bardziej kruszył rywala, aż przyszła czwarta runda. Piekielne sierpy spadały na jego głowę , aż w pewnym momencie, w półdystansie, Nyika zainkasował krótki prawy, który rzucił go na deski . Szybko się pozbierał, sędzia go liczył, a mistrz świata w tym czasie z uwagą nasłuchiwał podpowiedzi ze swojego narożnika. Arbiter wznowił tę rundę, gdy do końca pozostawała jedna minuta.

Jednak to wystarczyło, by pretendent zaliczył bardzo ciężki nokaut. Ułożył się w pozycji, w której zastygł w bezruchu. Sędzia ekspresowo zaczął wzywać medyka, by zajął się zranionym sportowcem. Później szczęśliwie okazało się, że do niczego strasznego nie doszło, lecz niewątpliwie ta walka zabrała Nykli wiele zdrowia. Być może już nigdy nie będzie tym samym zawodnikiem. Pięściarze serdecznie podziękowali sobie w szatni, z kolei Opetaia już zapowiedział, że teraz celuje w skompletowanie wszystkich pasów w dywizji cruiser.