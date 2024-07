Stała się dużo bardziej realna po informacjach, do których dotarł "The Times". Grupa Queensberry Promotions, której szefem jest Frank Warren, w przyszłym roku ma zakończyć współpracę z telewizją TNT Sports i podpisać umowę z platformą streamingową DAZN, z którym współpracuje Matchroom Eddiego Hearna. Istota w tym, że do pierwszej z wymienionych grup należy Fury, a do drugiej Joshua. Z pewnością łatwiej będzie im negocjować starcie, gdy będą mieli wspólnego partnera medialnego. Umowa grupy 72-letniego Warrena z Amerykanami ma być długoletnia. Jej potwierdzenie ma nadejść w ciągu kilku najbliższych tygodni.