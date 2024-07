Rosną wątpliwości wokół Fury'ego. Były mistrz wydał "werdykt", mówi o końcu kariery

Stawiam na Usyka. Jestem pewien, że wygra. To właśnie powiedziałem mu w Las Vegas. Zwróciłem się do niego: "Stary, to będzie niesamowite, jeśli zawalczymy ze sobą", ale on musi walczyć z Furym w grudniu. Fury powiedział, że wygrałby ze mną z jedną ręką za plecami. Czuję, że on przeszedł już przez wiele wojen i może to będzie jego ostatnia walka

~ Andy Ruiz Jr. dla ES News (cyt. za boxing247.com)