Mike Tyson nie zwalnia. "Poluje" na kolejnego rywala. "Zabiję cię"

Za nami już walka, na którą czekało wielu. w AT&T Stadium w teksańskim Arlington stawiło się ponad 72 tysiące osób. Mike Tyson wrócił do boksu nie na sparing, lecz na starcie wliczane do zawodowego rekordu. 31 lat różnicy między nim a Jake'iem Paulem dało o sobie znać. Werdykt sędziowski był klarowny - arbitrzy nie mieli złudzeń, że to młodszy z zawodników był lepszy. Dwóch sędziów wskazało, że "Żelazny Mike" wygrał tylko jedną z ośmiu rund, a trzeci nie zapisał mu w ogóle ani jednej.

