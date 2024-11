Mike Tyson jeszcze nie wszedł do ringu, a już zarobił niebotyczne pieniądze. Wyciekły pełne kwoty

Mike Tyson ostatni zawodowy pojedynek stoczył... 19 lat temu. Latem 2005 roku przegrał z Kevinem McBridem, czym - jak się wydawało - zamknął piękny rozdział zawodowej kariery. Po niemal dwóch dekadach powrócił jednak do akcji, by zmierzyć się z Jakiem Paulem. Jeszcze zanim wszedł do ringu, mógł być pewien niebotycznego wręcz zarobku. Wiadomo dokładnie, o jakiej kwocie mowa.